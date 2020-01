Cardinal Filoni : « il est nécessaire de renouveler la proclamation de l’Évangile »

Lire aussi : Les dix punchlines du pape François sur la mission

Au delà d’une simple logique territoriale, il est temps que « chaque baptisé » prenne au sérieux son appel à devenir missionnaire. Voilà l’appel qu’a lancé le cardinal Fernando Filoni le 14 janvier 2020 dans les colonnes de L’Osservatore Romano. Avec plus de 50 voyages à son actif pour visiter des communautés catholiques à travers le monde, on peut dire que le prélat italien a acquis une certaine expérience de la mission. Depuis le Concile Vatican II, nul doute que les enjeux missionnaires de l’Église ont bien changé, note-t-il de prime abord. « Si dans le passé la proclamation de l’Évangile était la prérogative des prêtres et des religieux, il y a aujourd’hui une participation extraordinaire des laïcs », déclare-t-il. Parmi eux, il y a des couples et des familles avec enfants qui participent avec ferveur à l’œuvre d’évangélisation, se réjouit-il.

Selon lui, « chaque baptisé est missionnaire » et la collaboration de tous les fidèles est aujourd’hui indispensable. D’autant que le monde a bien évolué… D’une logique de mission ad gentes, qui suppose un mouvement de l’Église vers les peuples, il faut s’ouvrir à une logique inter gentes : l’Église doit s’immerger dans le monde qui, de fait, est de plus en plus sécularisé. Ainsi, « l’œuvre missionnaire ne peut plus être pensée uniquement en terme territorial » comme c’était le cas dans le passé, analyse le prélat italien. « Même sur les continents de l’ancienne tradition chrétienne, il est nécessaire de renouveler la proclamation de l’Évangile ».

Deux-tiers de l’humanité ne connaissent pas le Christ

Le préfet émérite ne manque pas non plus de rappeler les fidèles à la réalité qui les entoure : « deux-tiers de l’humanité ne connaissent pas l’Évangile », avance-t-il. C’est pourquoi le mandat d’annoncer le Christ à tous les peuples du monde ne peut « échouer ». Ce défi à relever n’est cependant possible qu’en aimant le Seigneur relève-t-il. Ce n’est qu’en alimentant cette « sollicitude amoureuse » à l’égard de Dieu que sa Congrégation a pu mener un tel travail à travers le monde.

L’amour du Seigneur ne doit cependant pas faire oublier les réalités concrètes de l’œuvre missionnaire. « Si chaque baptisé donnait l’équivalent d’un seul dollar par an pour les missions », il serait en mesure de répondre aux besoins des populations pauvres, vulnérables ou nécessiteuses, conclut le prélat.

