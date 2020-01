L’entreprenariat féminin… version monastique

« L’abbaye de Boulaur lance une start-up du XIIsiècle façon XXIsiècle ! » Elles ont le sens de la formule les sœurs cisterciennes de Boulaur , près de Gimont, dans le Gers. Les 27 religieuses vivent dans cette abbaye classée monument historique, où elles mènent une vie de prière et de travail sur 45 hectares. Visites guidées, hôtellerie mais aussi exploitation bio, les sœurs, qui prient sept fois par jour, envisagent de s’agrandir et de construire notamment une nouvelle étable avec 30 vaches et douze cochons.

Pour lancer ce projet, elles ont donc réalisé une vidéo où s’enchaînent les belles images pour présenter leur vie, leur travail et leur ambition à venir. « Le genre de projet un peu fou du type entreprenariat féminin version monastique comme du temps où les Abbesse montaient à cheval pour aller visiter leurs fondations ». Pas de chevaux dans la vidéo mais des sœurs sur des tracteurs et déjà un grand succès sur YouTube où leur film a été visionné plus de 5.000 fois en moins d’une semaine, sans compter les nombreux messages et partages sur les réseaux sociaux.

En plus d’une vie de prières, la communauté des sœurs cisterciennes de Boulaur produit et vend des produits monastiques (fromages, pâtés, confitures et farines). L’objectif de leur agrandissement est de multiplier par quatre leur production avec une nouvelle étable, une nouvelle fromagerie et un espace de vente. Les sœurs font un appel au financement participatif pour ce chantier qui doit démarrer en avril 2020 et durer cinq ans.