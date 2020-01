Le chemin de Compostelle bat un nouveau record

Le grand pèlerinage de la chrétienté médiévale

Jamais le Camino n’avait été autant fréquenté. En 2019, le Bureau international d’accueil des pèlerins à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, a délivré très précisément 344.352 « Compostela ». Ce document (différent de la « Crédencial ») prouve que le pèlerin a parcouru au moins 100 kilomètres à pied ou 200 kilomètres à cheval ou à vélo. Cette affluence record est 10% supérieure à celle de l’an dernier. Et les prochains millésimes s’annoncent aussi bons. En effet, la fréquentation des chemins, déjà exceptionnelle, pourrait être boostée lors de la prochaine Année Sainte compostellane, année où la Saint-Jacques (25 juillet) tombe un dimanche. Ce sera en 2021.

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est l’un des trois grands pèlerinages de la Chrétienté. Son but est d’atteindre le tombeau de l’apôtre saint Jacques, frère de saint Jean l’Évangéliste, situé dans la crypte de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est un chemin réputé pour être jalonné de nombreuses démonstrations de ferveur, de pénitence, d’hospitalité, d’art et de culture. Ses différents parcours dans plusieurs pays, jalonnés de paysages magnifiques comme d’édifices religieux admirables, ont été ceux des bâtisseurs des cathédrales, des abbayes et des sanctuaires de l’Europe chrétienne. Le pèlerin qui chemine vers Saint-Jacques, situé en Galice, redécouvre alors les racines spirituelles de l’Occident.

C’est au début du IXe siècle, à la découverte des reliques de saint Jacques le Majeur (que l’on connaît aussi sous le nom de Jacques de Zébédée), que renaît la tradition d’un pèlerinage qui existait déjà dans l’antiquité. À partir du XIe siècle le pèlerinage de Compostelle devient le grand pèlerinage de la Chrétienté médiévale. Mais c’est seulement en 1492, sous le règne de Ferdinand d’Aragon, que le pape Alexandre VI déclare officiellement le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle comme l’un des « trois grands pèlerinages de la Chrétienté », avec ceux de Jérusalem et de Rome.

Les dix étapes les plus connues de saint Jacques de Compostelle