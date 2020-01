Boxeur, rappeur, pasteur, Le Patriarche sort un nouvel album musclé

Actif dans le milieu du rap depuis 1989, le membre du groupe Leader Vocal a voulu se distinguer des traditions. Ses paroles n’appellent ni à la violence, ni à la désillusion, mais à l’espoir et à l’humanité. À ses débuts, il fait les premières parties de Jacques Higelin ou des Rita Mitsouko, rien à voir avec le monde du hip-hop. Pourtant, le rappeur n’en est pas une différence près, car il est même devenu pasteur. Pour un homme passionné des rings et des mixs de sons bruts mêlés aux

flows

particuliers du rap, c’est assez rare. Alors pour aller plus loin, son nouvel album réunit ses trois casquettes : boxeur, rappeur et pasteur.

Le hip-hop au secours du Christ

Si le rap est plutôt connu pour être l’apanage des revendications et des thèmes plutôt horizontaux, de plus en plus de chrétiens s’y mettent. Cela fait penser à une évangélisation coup de poing, la violence et la souffrance en moins que dans un match de boxe. Celui qui semble se jouer ici est entre le Christ et les déviances de la société avec tout ce qu’elle subit et produit. François Furtade, alias Le Patriarche, a mis le paquet pour soigner ses clips, tout autant que pour ses mélodies et ses paroles.

Dans le titre phare de l’album, « En marche », il revient sur les derniers événements d’une actualité marquée par les inégalités et le sort des chrétiens du monde qu’il associe à « un sac de frappe ». « Pluie de mots », quant à lui, est plus doux, on entend : « Jamais homme n’a parlé comme cet homme, c’est normal que ses mots résonnent, c’est des mots qui nous positionnent », en parlant de Jésus. Dans « Holistic » ou encore « La croix et le poignard » il continue d’exprimer sa vision du monde, dans laquelle il souhaite voir davantage le respect de la personne du Christ.

Preuve que ses paroles séduisent, Olivier Giroud a mentionné « Pluie de mots » dans sa playlist parue dans le magazine Jésus. Le thème est une allégorie de la vie chrétienne à travers le sport. Entraîneur de boxe pour des sportifs de haut niveau, Le Patriarche ne se contente pas de chanter sa foi mais de porter celles de ses jeunes ouailles, en témoigne les mots du champion du monde de MMA Nelson Carvalho.