Un troupeau de bétail bien catholique

C’est dans un drôle de projet artistique que se sont lancés Dan et Judy Gotto, un couple d’agriculteurs chrétiens, dans leur ferme de Bankston (Iowa, États-Unis), aidés par leur fils Chad. L’objectif de ce clan de fermiers ? Réussir à convaincre ce troupeau de bovins de former une croix. Pour parvenir à cette formation sophistiquée, ils ont tout simplement disposé des petits tas de nourriture à des points stratégiques, de façon à attirer les 171 bêtes affamées qui ont ainsi formé le signe attendu à la perfection.

Une image d’autant plus frappante que se dresse au loin le clocher de l’église Saint-Clement de Bankston. C’est d’ailleurs le prêtre du coin, le père Michael Schueler, qui a immortalisé cette scène grâce à un drone. « Notre famille vit des trois “F” : la foi, la famille et l’agriculture [faith, family and farming, ndlr] », ont-ils expliqué. La photo, prise peu avant Noël, est devenue complètement virale. Encore un miracle de Noël ?