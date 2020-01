Quatre séminaristes nigérians toujours portés disparus

Terrorisme et tensions communautaires

Cela fera bientôt une semaine que Pius Kanwai, Peter Umenukor, Stephen Amos et Michael Nnadi n’ont plus donné de signe de vie. Les quatre séminaristes, âgés de 18 à 23 ans, se trouvaient dans les locaux du grand Séminaire du Bon Pasteur à Kaduna, lorsque des individus non identifiés ont envahi le bâtiment. Selon des sources locales, les ravisseurs ont tiré dans tous les sens, avant de voler plusieurs objets de valeur et d’emmener de force les quatre séminaristes. Ces derniers venaient de différents diocèses du nord du Nigéria et commençaient tout juste leurs études pour devenir prêtres. Alors que la police locale a assuré que tout était fait pour les retrouver, les motivations des ravisseurs demeurent inconnues. L’Aide à l’Église en détresse (AED) affirme qu’il n’apparaît pas clairement s’ils ont demandé une rançon au séminaire ou aux familles. L’enlèvement ne semble pas avoir d’arrière-plan directement religieux.

« Les enlèvements et les meurtres me rappellent la situation en Irak avant son invasion par les troupes de l’État Islamique. Déjà à l’époque, des chrétiens avaient été enlevés, volés et assassinés, parce que là-bas l’État n’assurait aucune protection des citoyens. Ce sort doit être épargné aux chrétiens du Nigeria. Le gouvernement doit agir avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré Thomas Heine-Geldern, président exécutif de l’AED. Les attaques contre les chrétiens sont de plus en plus récurrentes dans ce pays, confronté aux conflits communautaires et à la présence de Boko Haram dans le nord-est du pays. Le 26 décembre dernier, le groupe djihadiste État islamique en Afrique de l’Ouest avait diffusé une vidéo montrant l’exécution, dans le nord du Nigeria, de onze hommes présentés comme des chrétiens.