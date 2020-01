Les Chantiers-Education fêtent leurs 30 ans

Rien ne laissait présager que cette simple réunion, informelle, entre quatre mères de famille à Bitche, en Moselle, le 22 novembre 1990, donnerait naissance à un mouvement d’une si grande ampleur. Elles ont simplement échangé leur expérience et leurs réflexions en matière d’éducation. Pourtant, dix ans après, en l’an 2000, 150 chantiers avaient déjà essaimé partout en France, sous la houlette des AFC (Associations familiales catholiques). Actuellement, plus de 620 chantiers sont animés en France et à l’étranger par mille responsables et animateurs, touchant ainsi plus de 4.500 familles, soit environ 14.000 enfants.

Ouverts à tous, les Chantiers-Education sont de petits groupes de mères, de pères ou encore de grands-parents se réunissant une fois par mois pour échanger sur les questions d’éducation. Lieux d’écoute et de partage, ils abordent des thèmes très concrets de la vie quotidienne avec des enfants : sommeil, rivalités frères-sœurs, articulation vie familiale-vie professionnelle, place des écrans, argent de poche, etc… La méthodologie élaborée par les AFC vise à développer les compétences de chaque parent pour rechercher le bien de chaque enfant. L’objectif est de valoriser, enrichir, et donner du sens à sa mission de parent.

Certains groupes sont spécifiques selon les situations vécues. En plus des chantiers de mères de famille, il existe des chantiers dédiés aux parents d’enfant porteur de handicap, aux parents solos, aux pères de familles, aux couples, aux grands-parents et aux parents d’enfants précoces. Tous les témoignages convergent pour dire que ce type d’échange permet de prendre conscience de ses « réussites », de relativiser, de dédramatiser les soucis rencontrés en famille, de constater que les autres parents font face aux mêmes difficultés et de rompre une solitude parfois difficile à supporter.