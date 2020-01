Benoît XVI et Mgr Sarah, un livre qui couronne de longues années d’amitié

C’est l’histoire de deux théologiens de très haut niveau, qui ont décidé de rendre public près d’un an d’échanges sur la question du sacerdoce. Le pape émérite Benoît XVI et celui qu’il avait lui-même élevé à la pourpre cardinalice en 2010, Mgr Robert Sarah, publient ce mercredi 15 janvier Des profondeurs de nos cœurs, comme l’a révélé Le Figaro . Cet ouvrage est le fruit d’une longue amitié entre les deux prélats, qui se sont rencontrés au début des années 2000, à Rome et au Vatican. Mgr Robert Sarah était alors numéro deux de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, alors que le cardinal Joseph Ratzinger dirigeait la Congrégation pour la doctrine de la foi. « À l’époque, Mgr Robert Sarah allait très souvent voir Benoît XVI pour des nominations. Ils ont développé une amitié profonde, d’autant plus qu’ils partagent presque tout quant à leurs visions de l’Église », raconte à Aleteia Nicolas Diat, l’éditeur du livre publié par Fayard.

Cet ouvrage est le fruit de nombreuses lettres échangées entre les deux prélats. Le cardinal Sarah fait également partie des rares privilégiés à pouvoir se rendre régulièrement au sanctuaire Mater Ecclesiae, où réside désormais le pape émérite. Ces échanges, comme l’écrit Benoît XVI dans le livre, lui ont donné « la force » de reprendre et de mener à son terme le travail de réflexion théologique qu’il avait commencé au sujet du sacerdoce. C’est en conscience et libre de toute influence extérieure que le pape émérite décide au mois de septembre 2019 de cosigner cet ouvrage avec Mgr Sarah, comme l’affirme Nicolas Diat : « Dire que le cardinal Sarah a eu l’initiative de ce livre voudrait dire qu’il a été moteur a toutes les étapes. Or, ils ont construit cela tous les deux. Si Benoît XVI n’avait pas été là, malgré toute la richesse de sa réflexion, le cardinal Sarah n’aurait pas pu aboutir ». Dans le plus grand secret, Benoît XVI aura achevé la rédaction de son texte dès la fin du mois de septembre. Deux mois plus tard à l’issue du synode sur l’Amazonie auquel il participait, le cardinal Sarah termine à son tour ses travaux. Publié dans sa langue maternelle, le Français, l’ouvrage est déjà en cours de traduction vers l’Italien, l’Anglais, l’Espagnol, l’Allemand et le Polonais. En France, 50.000 tirages sont prévus.