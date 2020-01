Et si vous tiriez au sort un saint patron pour 2020 ?

Pour les sœurs de la Congrégation de Notre Dame de Miséricorde , c’est déjà une tradition. Dès le 1janvier et depuis de nombreuses années, elles proposent sur leur site une loterie pas comme les autres. Il suffit de remplir un formulaire rapide, choisir un chiffre entre 1 et 100 et cliquer . Par mail vous recevrez alors le nom de votre patron particulier pour 2020 avec une intention de prière et un court message de sainte Faustine

C’est en effet la religieuse polonaise qui a inspiré l’idée du tirage au sort. Dans son Journal, cette dernière raconte ce qu’elle a vécu le jour du Nouvel an 1935. Pendant sa prière matinale ressurgit d’un coup en elle un désir que Jésus Eucharistique soit son patron particulier pour la nouvelle année. Cependant elle n’ose pas Lui faire la demande directe :

« Je lui ai parlé de tout sauf de mon désir. Mais arrivée avec les autres sœurs au réfectoire pour le petit déjeuner, comme chaque 1er janvier, nous avons tiré au sort nos patrons pour la nouvelle année. Lorsque je me suis approchée des images des saints, j’en ai choisi une mais sans vouloir lire immédiatement le résultat. Puis, j’entends une voix dans mon âme : je suis ton patron, lis ce qui est écrit. À ce moment, j’ai regardé l’inscription et j’ai lu : Saint patron pour 1935 — Sainte Eucharistie. Mon cœur tremblait de joie » (Journal 360).

Avec ce tirage au sort, tout le monde est chanceux, assurent les sœurs. C’est peut-être le début d’une longue amitié pour la vie ou plutôt… pour l’éternité.

À découvrir : les saints à prier pour la nouvelle année