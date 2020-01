Des chefs-d’œuvre méconnus de l’art chrétien désormais accessibles en ligne

Une vie ne suffirait pas pour découvrir et s’émerveiller devant les nombreux chefs-d’œuvre réalisés au fil des siècles. Pour en permettre la contemplation par le plus grand nombre, les musées de Paris proposent en open content , c’est-à-dire une mise à disposition gratuite et sans restriction, de plus de 100.000 reproductions numériques des œuvres des collections des musées de la Ville de Paris en haute définition. Ces dernières viennent rejoindre celles déjà mises à disposition par d’autres musées.

Parmi elles se trouvent de nombreux chefs-d’œuvre de l’art chrétien, méconnus du grand public. Il en va ainsi pour le tableau de Jacques Daret, réalisé entre 1434 et 1435 représentant la Présentation au Temple et exposé au Petit Palais, ou de La Vierge à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste, tableau réalisé par l’atelier de Botticelli entre 1445 et 1510. L’internaute pourra également découvrir Le massacre des Innocents de Nicolas Poussin, réalisé au début du XVIIe et également exposé au Petit Palais.

Daret, Jacques [d.1470] La Présentation au Temple, de Jacques Daret.

D’autres, certainement moins connus mais d’autant plus intimes, se donnent aussi à découvrir pour celui qui se donnera la peine de chercher. Il en va ainsi de La confidence ou le baiser de Judas, peinture à l’huile attribuée à Honoré Daumier et réalisé en 1859 ou encore de ce touchant dessin d’Antoine Bourdelle intitulé La pudeur de Madeleine et exposé au musée Bourdelle de Montauban.