Une carte de remerciement qui vaut bien plus que tous les cadeaux du monde

C’est un joli message qu’a reçu ce chirurgien en guise de cadeau de bonne année. La conjointe d’une personne dont il s’est occupée le 31 décembre lui a adressé un billet débordant de reconnaissance : « Cher docteur, un énorme merci pour avoir sauvé mon conjoint ce 31 décembre 2019. Merci mille fois d’avoir pris le temps de me téléphoner pour me rassurer. En plus d’être le meilleur chirurgien dans votre domaine, vous êtes un homme de cœur ».

Voilà un médecin qui n’a manifestement pas passé sa Saint-Sylvestre à sabler du champagne en lançant des serpentins ! Il ajoute d’ailleurs non sans humour dans son tweet : « Update de ma soirée du réveillon. Ça, ça vaut toutes les caisses de vin du monde, et justifie quelques sacrifices ». Une petite perle qui montre que l’on sait encore dire merci et qui redonne confiance en l’humanité.

Update de ma soirée du réveillon. Ça, ça vaut toutes les caisses de vin du monde, et justifie quelques sacrifices. pic.twitter.com/25eg7doA0F — Wing (@gniwing) January 9, 2020