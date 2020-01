Un livre d’entretien du pape François se glisse dans les meilleures ventes

1 À NOTRE-DAME : UNE COMMUNION UNIVERSELLE, PAR FRANÇOIS CHENG, SALVATOR, NOVEMBRE 2019

Résumé : Un recueil réunissant l’intervention de F. Cheng à l’émission télévisée La grande librairie du 17 avril 2019 sur l’incendie de Notre-Dame de Paris, des extraits de courriers envoyés par les téléspectateurs à l’écrivain ainsi qu’un texte ultérieur de ce dernier prolongeant sa réflexion. Retrouvez-le en librairie.

2 ETRE CATHOLIQUE OU NAZI : LETTRES D'UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE, PAR FRANZ JÄGERSTÄTTER, BAYARD, DÉCEMBRE 2019

Bayard

Résumé : Trois documents rédigés par l’objecteur de conscience autrichien, exécuté en 1943 pour son opposition au IIIe Reich. Dans le premier, il présente ses réflexions sur sa foi catholique radicalement opposée à l’idéologie nazie. Le deuxième rassemble des notes sur son opposition au nazisme. Le troisième est une lettre adressée à son épouse Franziska quelques heures avant sa mort. Retrouvez-le en librairie.

3 DÉCOUVRIR LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN, AELF, MAME, NOVEMBRE 2019

Résumé : Nouvelle traduction du texte de l’ordinaire de la messe, avec une explication des différents changements. Retrouvez-le en librairie.

6 Il ouvrit leur intelligence, François (pape), Salvator, novembre 2019

Salvator

Résumé : Le pape François institue le dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le 3e dimanche du temps ordinaire. D’une manière plus large, ce texte souligne toute la richesse et le caractère vivant du texte sacré. Suivi de la constitution dogmatique rédigée lors du IIe concile œcuménique du Vatican et promulguée par Paul VI en 1965. Retrouvez-le en librairie.

7 LE CANARD EN JUDÉE : LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE JÉSUS, PAR HUGUES LEFÈVRE, QUASAR, OCTOBRE 2019

Résumé : Le nouveau roman humoristique et spirituel du jeune journaliste de Famille chrétienne dans cette collection à succès chez Quasar. Créé il y a cinq siècles, le journal Le Canard en Judée connait des difficultés. Jean, le directeur de la rédaction, lance ses journalistes sur des enquêtes pour fournir de bons scoops. Pertinent et drôle, une enquête palpitante et décalée pour redécouvrir la Bible. Retrouvez-le en librairie.

8 LA NUIT DE NOTRE-DAME : PAR CEUX QUI L'ONT SAUVÉE, ROMAIN GUBERT, GRASSET, NOVEMBRE 2019

Grasset

Résumé : Les pompiers témoignent de leur combat contre le violent incendie qui a détruit, le 15 avril 2019, une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et les étapes de l’opération de sauvetage qui a été mise en place. Retrouvez-le en librairie.

9 La prière : souffle de vie nouvelle, François (pape), Salvator, octobre 2019

Salvator

Résumé : En quelques deux cents petites pages, le pape Franc?ois livre une magistrale catéchèse sur la prière. Nous retrouvons le style inimitable du Saint-Père qui sait s’adresser au cour de chacun tout en ayant le souci de nous donner le goût d’une relation personnelle avec le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Un texte inédit vient parachever ce très bel enseignement spirituel. Retrouvez-le en librairie.

10 CARLO ACUTIS : UN GEEK AU PARADIS, PAR WILL CONQUER, PREMIÈRE PARTIE, SEPTEMBRE 2019

Première partie

Résumé : La sainteté… un appel à vivre sans attendre le nombre des années ! Voici le trésor que nous partage Carlo Acutis, mort en 2006 à l’Âge de 15 ans. Carlo vivait une foi simple et enracinée dans l’Eucharistie, qu’il voyait comme « une autoroute pour le Ciel ». Mettant ses multiples talents au service de l’annonce de l’évangile, il a fait face aux défis de notre monde actuel en restant profondément attaché au Christ. Retrouvez-le en librairie.