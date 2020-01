Plus forts que le handicap, ces deux frères courent des triathlons ensemble

Ils ne sont pas bien grands et pourtant ils peuvent inspirer des plus expérimentés qu’eux. Noah et Lucas, deux adolescents de l’Idaho (nord-ouest des États-Unis) de 11 et 13 ans, sont frères. Lucas est né avec une lissencéphalie, une malformation rare du cerveau qui le rend incapable de parler, marcher ou encore se nourrir seul. Et pourtant, entre les deux frangins, c’est à la vie à la mort.

Depuis quelques années, Noah participe à des triathlons. Et pour lui, pas question de laisser Lucas en arrière. L’adolescent a donc trouvé une solution pour l’emmener avec lui. Qu’il nage, qu’il coure ou qu’il pédale, Lucas n’est jamais loin, tantôt poussé dans un fauteuil roulant de course, tantôt tiré par son frère dans un canot pneumatique ou à l’arrière d’un vélo. La plus grande victoire, pour Noah, n’est pas tant de se hisser jusqu’aux premières marches du podium que de bâtir une relation forte avec son jeune frère.

Malgré le handicap de Lucas, les deux garçons vivent ensemble des moments formidables. Sur leur page Facebook, on peut voir des vidéos de leurs séances d’entraînements ainsi que des championnats auxquels ils participent. Mais ce qui frappe surtout, chez ces deux frères, c’est leur joie manifeste d’être ensemble. En voilà deux qui ont saisi l’essentiel.