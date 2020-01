L’ardente prière pour la paix des frères dominicains d’Erbil

Pas de pertes humaines après les frappes de cette nuit sur #Erbil. — fr. Olivier Poquillon OP (@OPoquillon) January 8, 2020

Crainte d’un nouvel exode

« Le soleil se lève sur Erbil : entre ombre et lumière, nous prions pour la paix en Irak et dans la région. Pas de victime ici ce soir : le dialogue entre les personnes de bonne volonté peut prévaloir. » C’est le message envoyé par le couvent dominicain Pierre Martyr à l ’agence d’information italienne Sir. Sur les plusieurs missiles lancés par l’Iran ce mercredi 8 janvier, l’un est tombé à 50 kilomètres d’Erbil, explosant en pleine campagne sans faire de victimes. Les enfants sont donc retournés à l’école et leurs parents ont repris le travail, comme l’a indiqué le frère Olivier Poquillon, qui vit à Erbil depuis le mois de septembre 2019.

Bien qu’aucun mort ne soit à déplorer pour l’instant, les frères « continuent de prier pour la paix ». Ils craignent toujours une dangereuse escalade, qui pourrait aboutir à un nouvel exode de chrétiens. Ces derniers sont pris en étau entre les milices pro-iraniennes et l’armée américaine. Le père Rami Simun, du couvent des dominicains de Bagdad, a confié à France Info que « certains sont déjà partis au nord du pays, ou en Jordanie et au Liban ». « Les gens sont dans l’attente, ils cherchent en priorité à sauver leur vie », a-t-il ajouté. L’hypothèse la plus redoutée par les populations locales est celle d’un affrontement sur le terrain entre les États-Unis et l’Iran. Le conflit risquerait alors de s’étendre à plusieurs pays voisins.