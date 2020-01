Un évêque texan propose son aide à une fillette gravement malade

Née prématurément le 1février 2019, Tinslee Lewis est hospitalisée depuis sa naissance au Cook Children’s Medical Center, un hôpital pour enfants situé à Fort Worth (Texas). Atteinte depuis sa naissance d’une anomalie d’Ebstein, une malformation cardiaque rare, l’enfant de 11 mois est en réanimation néonatale et a besoin, entre autres, d’un soutien respiratoire et cardiaque complet ainsi que d’une sédation.

Le 30 octobre 2019, le comité d’éthique de l’hôpital a déclaré que la poursuite du traitement était médicalement inappropriée. En effet, au Texas, la loi dispose que les médecins d’un hôpital peuvent mettre fin au traitement « de survie » d’un patient avec l’approbation du comité d’éthique de l’établissement, même si le patient ou son représentant s’y oppose. Si la famille n’est pas d’accord, il existe un délai de dix jours pour trouver un nouvel établissement d’accueil. Dans le cas de Tinslee, la recherche d’un autre lieu pour sa prise en charge s’est révélée infructueuse.

« De la compassion et des soins »

Depuis quelques mois, un procès oppose la famille et l’hôpital qui réclame l’arrêt des soins de l’enfant. Selon les soignants, elle souffre et n’a aucune chance de voir son état s’améliorer, ce que dément formellement Trinity Lewis, la mère de la fillette, qui a constaté des progrès chez l’enfant. « Je suis convaincue que la vie de Tinslee est entre les mains de Dieu et qu’elle mérite d’avoir la chance de vivre », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. Le 2 janvier 2020, un juge a autorisé l’hôpital à interrompre le traitement médical de la fillette. Mais le lendemain, la cour d’appel a ordonné à l’hôpital de poursuivre le traitement médical tant qu’une décision définitive n’aurait pas été rendue.

Mgr Michael Olson, l’évêque de Fort Worth, s’est mis à la disposition de la famille, proposant d’offrir à l’enfant « de la compassion et des soins appropriés dans un établissement de santé catholique ». Il a ajouté que sa proposition était faite par respect pour la dignité de la vie de Tinslee, afin de prévenir et de soulager ses souffrances et de lui offrir la meilleure qualité de vie possible. Un porte-parole du diocèse a déclaré qu’un représentant de la famille s’était manifesté auprès du diocèse.