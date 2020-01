En Éthiopie, des chercheurs découvrent une basilique du IVe siècle

Une preuve physique de taille

Elle refait surface après avoir sombré dans l’oubli pendant des siècles. Des archéologues ont annoncé mi-décembre dans la revue Antiquity avoir découvert les vestiges d’une cité antique en Éthiopie. Parmi les découvertes, les restes d’une ancienne basilique datant du IVsiècle. Une trouvaille qui vient couronner des recherches entamées en 2009 dans la région de Yeha, au nord du pays. Les archéologues ont choisi de nommer la cité « Beta Samati », ce qui signifie « foyer d’audience ». Manifestement, le site, qui fait 14 hectares, devait être d’une grande importance pour le royaume d’Aksoum, dont la civilisation a été l’une des plus puissantes au monde. Selon les datations, la dernière occupation du site remonterait au VIIsiècle après Jésus-Christ.

La découverte d’une basilique primitive — qui prend la forme d’un vaste bâtiment rectangulaire — permet également un nouvel éclairage sur l’arrivée du christianisme en Afrique. Comme l’indique le magazine Smithsonian, cela conduit les chercheurs à croire que la foi s’est répandue en Éthiopie à cette époque. Aksoum serait ainsi le premier royaume chrétien d’Afrique. Selon la tradition éthiopienne, le christianisme est apparu pour la première fois sur place au IVe siècle, lorsque Frumentius, un missionnaire de langue grecque, a converti le roi Ezana. Une thèse remise en cause par Aaron Butts, professeur de langues sémitiques et égyptiennes à l’Université catholique de Washington. Cette trouvaille « est ma connaissance la première preuve physique d’une église en Éthiopie, ainsi que de toute l’Afrique subsaharienne », a-t-il déclaré.

Lire aussi : Éthiopie : Kenneth Iwunna, prêtre missionnaire auprès des Boranas

Dans cet édifice de style romain, les chercheurs ont mis la main sur de nombreux objets profanes et religieux qui témoignent d’un mélange de culture chrétienne et païenne : une bague en or et cornaline, des figurines bovines ainsi qu’un pendentif en pierre sur lequel on distingue une croix et une inscription dont la signification serait « vénérable croix ». « Les fouilles à Beta Samati ont fourni de nouvelles informations importantes sur les société pré-aksoumites et aksoumites », affirment les chercheurs en concluant le rapport. Ils espèrent pousser les investigations davantage encore afin de faire découvrir la riche histoire de cette région.

En images : en Éthiopie, les étonnantes églises de la Jérusalem noire