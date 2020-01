En Égypte, les coptes célèbrent Noël en présence du président Al-Sissi

Un message de tolérance interreligieuse

Très présents en Égypte, les Coptes Orthodoxes célèbrent Noël le 7 janvier, cette date correspondant au 25 décembre dans le calendrier Julien. Et comme tous les ans depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le président Abdel Fattah al-Sissi a participé à la cérémonie dans la nouvelle cathédrale, en présence notamment du patriarche Tawadros II et de nombreux évêques. Il en a profité pour prononcer un discours qui s’adressait en réalité à toute la nation, alors que plusieurs centaines d’Égyptiens sont récemment descendus dans les rues pour exiger son départ et dénoncer la corruption. Le président al-Sissi voit en effet la religion comme une opportunité de fédérer son peuple autour de lui. La population égyptienne est divisée entre 90% de musulmans et environ 10% de chrétiens.

« Tant que nous sommes unis, nous ne devons pas nous inquiéter et nous devons uniquement prendre soin de ceux qui nous entourent » a déclaré Abdel Fattah al-Sissi. Le leader politique a également souligné que « si nous aimons Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres et nous ne devons permettre à personne de semer la discorde parmi nous ». Dans la nouvelle capitale administrative qu’il est en train de bâtir à 35 kilomètres à l’est du Caire, le président égyptien a inauguré l’année dernière la cathédrale de la Nativité du Christ, ainsi que la plus grande mosquée d’Égypte. Il vise ainsi à envoyer un message de tolérance interreligieuse dans une région qui demeure sous tension.