Connaissez-vous la légende du berger qui n’avait pas de cadeau ?

En ce temps liturgique de Noël, nous vous proposons de découvrir cette légende racontée par le pape François lors de la messe de la Nativité le 24 décembre dernier.

Lors de la messe de Noël au Vatican, le pape François a lancé ce message d’espérance : « Si vos mains vous semblent vides, si vous voyez votre cœur pauvre d’amour, alors cette nuit est pour vous (…). Accueillez la grâce de Dieu, et la lumière de Noël brillera en vous. » Il faisait référence à cette légende amusante, selon laquelle l’un des bergers venus adorer Jésus n’avait rien à lui apporter, faute de moyens. Alors qu’il se tenait à l’écart, embarrassé, la Sainte Vierge déposa Jésus dans ses bras pendant quelques instants. Elle avait probablement conscience que par ce geste, elle lui faisait le plus beau cadeau du monde. À l’image de ce modeste berger, nos mains et nos cœurs semblent parfois vides. N’oublions jamais que le Christ est venu les remplir !