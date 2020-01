Changez de regard sur l’amour conjugal avec cette vidéo

La vidéo ne dure que deux minutes mais il n’en faut pas plus pour toucher le cœur et l’âme de celui qui la regarde. La scène se déroule dans une voiture, en Iran. À bord un couple, assez âgé, échange en farci (la vidéo est sous-titrée en anglais, ndlr). Ils récitent à tour de rôle des vers d’un poème de Hafez, célèbre poète et philosophe persan né vers 1325 à Chiraz (Iran). À deux voix, ils donnent ainsi une tonalité nouvelle au texte, véritable ode à l’amour conjugal.

Mais au feu rouge, leur regard est attiré par la voiture d’à côté où un couple se déchire verbalement sous le regard impuissant de leur fillette assises sur la banquette arrière. Attristé, le mari poète regarde sa femme qui, en retour, lui lance un doux regard en lui rendant les fleurs qu’il vient de lui offrir. Alpaguant un garçon qui traversait, il lui donne le bouquet afin qu’il le donne au couple qui se dispute. Le plan d’après, alors que la voiture redémarre, sa femme n’apparaît plus à l’écran et l’on comprend alors qu’elle est décédée. Mais son souvenir demeure, lui, bien vivant dans le cœur de son époux. Diffusée fin décembre par Barr Pictures Production, un groupe de média iranien, cette vidéo, visionnée près de 330.000 fois sur YouTube, a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Intitulé Thursday Appointment, ce court-métrage réalisé par Syed Mohammad Reza Kheradmand, un jeune homme de 20 ans, a été récompensé lors du Luxor African Film Festival. À chacun de se l’approprier et de se questionner sur le couple qu’il souhaite construire.

