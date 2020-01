Venez voir, les rois mages sont arrivés en Bretagne

Une centaine de mètres carrés, 400 modules animés, 1.000 personnages… Le château de Coëtbo à Guer (Morbihan) accueille depuis un an une gigantesque crèche lombarde. Celle-ci appartient à la ville de Gravedona (Italie) et a été prêtée dans le cadre d’un jumelage entre les deux communes.

Dans l’esprit de saint François d’Assise, elle rend hommage aux tâches de la vie quotidienne et aux métiers traditionnels. Ici, un barbier. Là, un cordonnier, un boulanger, un pêcheur et un potier. Plus loin une mère qui baigne son enfant. Qui seront rejoints en cette période d’Épiphanie par les trois mages venus d’Orient. Selon une vieille tradition, ils sont ici représentés avec un cortège afin d’apporter des présents à l’Enfant-Jésus. Déjà admirée par quelque 9.000 personnes, la crèche restera exposée jusqu’à Pâques 2020.

Infos pratiques : Château de Coëtbo, à Guer (Morbihan). Visite de la crèche les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30. Ouvert au public jusqu’en avril 2020. Groupes sur réservation. Tarif : 3 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 10 ans.

