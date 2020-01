Le message de réconfort du pape François aux chrétiens d’Orient

Les chrétiens, victimes collatérales ?

Depuis l’assassinat vendredi 3 janvier du général iranien Qassem Soleimani, plusieurs hauts responsables religieux alertent des conséquences dramatiques qui pèsent sur les chrétiens, en particulier en Irak, au Liban ou encore en Syrie. Au cours de son audience générale ce mercredi 8 janvier salle Paul VI, le pape François les a assurés de son soutien et de ses prières. « Dieu veille sur nous, il est toujours proche de nous », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Dans les moments les plus tristes de notre vie, dans les moments les plus angoissants et les plus éprouvants, nous ne devons pas avoir peur mais être audacieux comme l’a été Paul ». Le Souverain pontife faisait référence à l’apôtre Paul qui, au cours de son voyage en bateau vers Rome, avait pris soin de l’équipage apeuré par une tempête.

Lors de la prière de l’Angélus ce dimanche 5 janvier, le Saint-Père avait déjà déploré l’ « atmosphère terrible de tension » ressentie actuellement « dans tant d’endroits du monde ». Les chrétiens, en particulier en Irak, pourraient être les victimes collatérales des tensions entre l’Iran et les Etats-Unis. Dès le lendemain de l’assassinat du général iranien Qossem Soleimani, le cardinal Louis Raphaël Sako, patriarche des Chaldéens, avait regretté que son pays soit transformé en une « arène » où Américains et Iraniens peuvent « régler leurs comptes ».

