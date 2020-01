Régime de retraite : ce prêtre du Var a trouvé la solution

Il ne s’attendait probablement pas à un tel succès : en quelques jours, la vidéo de vœux du père Louis-Marie Guitton a été visionnée des milliers de fois sur Youtube. Il faut dire que l’idée était plutôt originale : en pleine actualité sociale mouvementée, ce curé de paroisse a dressé un parallèle humoristique entre la réforme des retraites et la vie éternelle. « Avec le père de ciel, nous avons pu parler retraites, âge pivot et point d’indice. Nous sommes heureux de pouvoir vous transmettre le fruit de nos négociations » avance-t-il, avant de poursuivre : « Dieu propose une solution originale et ouverte : un régime de retraite universel car tous sont appelés, un jour, à entrer dans le même royaume, tous sont faits pour la vie éternelle. Dieu offre autant de régimes de retraite que de personnes, car il faut bien s’adapter à toutes les histoires personnelles ».

« Les ouvriers de la dernière heure recevront la même pension »

Le père Louis-Marie Guitton fait ensuite allusion à la parabole des « ouvriers de la onzième heure », de l’Évangile selon saint Matthieu : « On ne peut pas choisir l’âge du départ en retraite car c’est Dieu Lui-même qui fixe l’âge pivot ». Cependant, « Il nous garantit que nous partirons tous à taux plein (…). Que ceux qui ont commencé à travailler très tard se rassurent : les ouvriers de la dernière heure recevront la même pension que ceux qui ont commencé tout jeunes ».

Considéré comme proche de l’évêque de Toulon-Fréjus Dominique Rey, le père Louis-Marie Guitton est un habitué des réseaux sociaux. Il possède sa propre chaîne Youtube, et son compte twitter est suivi par plus de 2.500 personnes.

