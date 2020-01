Mariés depuis 70 ans, ils sont réunis pour Noël après quatre ans de séparation

© Bernard D. / Petits Frères des Pauvres de Béziers Le couple était très ému de se retrouver après quatre années de séparation.

Quand on dit que Noël est la fête des familles, cela prend tout son sens avec la jolie histoire de Jacques et Paulette. Âgés de 91 ans et mariés depuis 70 ans, les deux époux ont en effet été séparés il y a quatre ans. Jacques est alors envoyé dans une maison de retraite tandis que Paulette reste à la maison. En octobre 2019, elle est elle-même placée dans un Ehpad en raison de troubles de la mémoire. Visitée par les Petits Frères des Pauvres de Béziers (Hérault), elle réclame son mari.

Les vieux mariés ont ainsi pu se retrouver pour un déjeuner de Noël sous les yeux attendris des personnes présentes. « Je suis d’abord allé chercher en taxi-bus Paulette qui était toute pimpante pour la fête. Lorsque Jacques est monté à l’arrière du véhicule et qu’il s’est placé à côté d’elle, ils ont eu un peu de mal à se reconnaître… mais ensuite ils se tenaient par la main et s’embrassaient », raconte Bernard, bénévole dans l’association, qui qualifie ce moment d’« extraordinaire ». L’équipe des Petits Frères des Pauvres de Béziers a entamé des démarches pour permettre au couple de se retrouver enfin dans le même établissement.

