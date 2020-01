Des parents d’enfants « imparfaits » signent une tribune éloquente

La question de l’ élargissement du diagnostic préimplantatoire aux aneuploïdies (DPI-A), c’est-à-dire aux anomalies liées au nombre de chromosomes, actuellement portée devant les sénateurs, a conduit les parents de Gaspard , Claire, Syméon, Côme, Philomène, Timothée, et tant d’autres, à prendre la plume dans une tribune collective publiée dans FigaroVox le 6 janvier 2020, pour s’élever contre cette revendication qui reviendrait à réaliser une sélection sur les embryons. « Nous désapprouvons le DPI-A, parce que cette demande conduit à opérer un tri eugénique sur la seule base de critères génétiques », affirment-ils. Et de souligner la défaite d’une médecine qui s’attacherait à éliminer les malades au lieu de chercher à les soigner : « Nous voulons d’une recherche qui s’attache à guérir les maladies génétiques, à guérir nos enfants, plutôt que de stigmatiser et de supprimer les malades qui en sont porteurs ».

Lire aussi : Bioéthique : le projet de loi arrive devant une commission spéciale au Sénat

Sans pour autant renier les difficultés éprouvées par leurs enfants malades et leur famille, ils soulignent l’amour, l’émerveillement et le dépassement qu’inspirent leurs vaillants petits combattants : « Nous savons d’expérience que vouloir vivre sans souffrance, c’est se condamner à vivre sans amour », témoignent-ils en chœur. Le texte du projet sera examiné en séance à partir du 21 janvier prochain.