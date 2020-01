Australie : l’évêque de Sydney invite à prier pour la pluie

« Seigneur, en qui nous trouvons la vie et l’être, apporte nous suffisamment de pluie afin que, nourris en nos existences par les biens de la terre, nous puissions rechercher avec plus de confiance encore ce qui nourrit notre éternité. Par Notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour toujours, Amen. »