La paire de baskets du pape François

Le pape François reçoit toutes sortes de cadeaux , du maillot de football, au scooter Vespa en passant par une Lamborghini ou une machine à café. Le quotidien espagnol El País rapporte ce vendredi 3 janvier 2020 qu’il a reçu en cadeau une paire de chaussures offerte par Óscar Moyano et Roberto Bobadilla, deux entrepreneurs argentins. Mais attention, il ne s’agit pas de simples baskets, puisqu’elles sont de la marque Puerta de Hierro, du nom d’un quartier en difficulté situé en banlieue de Buenos Aires, connu notamment pour le trafic de drogue. La fabrication de ces zapatillas en toile de très bonne qualité permet ainsi à un certain nombre de personnes de cette zone sensible de gagner leur vie.

Le pontife argentin a reçu cette paire de chaussures par l’intermédiaire de Mgr Eduardo Garcia, évêque de San Justo (Argentine), qui est également très investi dans ce projet. Pour remercier les généreux donateurs, il a utilisé une méthode non conventionnelle bien à lui, les remerciant via un message audio sur WhatsApp pour ce cadeau qu’il considère comme « un geste et un symbole ».

