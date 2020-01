Dakar 2020 : l’incroyable volonté de cet athlète paraplégique

La vie réserve parfois bien des épreuves, mais une bonne dose de volonté permet souvent de les surpasser. C’est en tout cas le témoignage d’Albert Llovera, né en Andorre et victime d’une lésion de la moelle épinière qui le rend paraplégique lors des championnats d’Europe de Ski de Sarajevo, en 1985. Cela ne l’a pas empêché de se lancer dans les courses de rallye, et de participer à son premier Dakar, en 2007. Un rêve qu’il réitèrera en 2014, 2015, 2016 et 2017. Que cela soit au volant d’une voiture, d’un buggy ou d’un camion, Albert Llovera contrôle son véhicule grâce à un volant normal, auquel sont accolés deux cercles, l’un pour accélérer, l’autre pour freiner.

Pour l’édition 2020 qui se déroulera en Arabie Saoudite, l’athlète réapparaît dans l’équipe de pilotes d’un camion Iveco. « Tant que mes doigts, mes mains et mon corps tiennent et que les sponsors sont là, je pense que je continuerai à donner du gaz. Maintenant, je me sens très soutenu et cela me fait du bien » a-t-il expliqué tout sourire dans une interview au journal As il y a quelques jours. L’attente est d’autant plus forte cette année que le célèbre pilote de Formule 1 Fernando Alonso a rejoint la compétition. Un beau défi qui s’annonce pour Albert Llovera, dont le courage et l’abnégation forcent d’ores et déjà le respect de tous ses concurrents.

Albertllovera - Instagram Albert Llovera est annoncé au départ du Dakar dimanche 5 janvier.

