Légion d’honneur : les personnalités inspirantes de la promotion du 1er janvier

À chaque nouvelle annonce de la promotion civile de la Légion d’honneur, les commentaires se font sincères ou caustiques sur le nom des différents récipiendaires. Pourtant, au delà de quelques célébrités, de très nombreux anonymes se voient distingués par l’État pour « leurs mérites éminents au service de la nation », au sein de cet ordre fondé par Napoléon Bonaparte. Et ce sont souvent de belles histoires et de beaux engagements au service des autres. Pas de quoi critiquer, mais au contraire une occasion de saluer des personnalités engagées. Impossible de les citer tous, d’autant que cette nouvelle promotion 2020 compte 487 noms, dont 395 chevaliers, 73 officiers, treize commandeurs, quatre grands officiers et deux grand’croix. Voici néanmoins quelques noms qui ont retenus l’attention de la rédaction.

La plus haute dignité de la Légion d’honneur est celle de la grand’croix. Elle revient cette année à deux résistants : Pierre Simonet, 98 ans, engagé de la première heure dans les Forces Françaises libres, et Edgard Tupët-Thomé, compagnon de la Libération. Joseph Weismann, quant à lui, a été élevé au grade d’officier par le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Originaire du Mans et âgé de 88 ans, il est intervenu pendant des années dans les établissements scolaires afin de témoigner de la Rafle du Vel d’Hiv (16 juillet 1942) au cours de laquelle il avait été arrêté avec des membres de sa famille. Interné durant trois mois à Beaune-la-Rolande (Loiret), il était ensuite parvenu à s’évader avec un copain alors que le reste de sa famille était déporté à Auschwitz. C’est d’ailleurs son histoire qui a inspiré le film La Rafle, de la réalisatrice Roselyne Bosch, sorti en 2010.

Autre personnalité promue, par le ministère de l’Intérieur, l’évêque de la Réunion, Mgr Gilbert Aubry, au grade de commandeur. Âgé aujourd’hui de 77 ans, il fut nommé plus jeune évêque de France, à 34 ans, en 1976 par le pape Paul VI. Réunionnais d’origine, l’évêque est par ailleurs poète et chanteur, passionné pour l’âme profonde de son pays. Début décembre, une opération importante l’a contraint au repos, il n’a donc pas pu célébrer en public la fête de la Nativité cette année.

La maman de Mimi Cracra

Dans le domaine de la culture, Agnès Rosenstiehl, auteur et illustratrice d’ouvrages pour la jeunesse, est nommée chevalier. Si son nom ne vous dit rien, il s’agit de la maman de Mimi Cracra ! La petite héroïne malicieuse qui a longtemps été publiée dans les pages de Pomme d’Api, de 1975 à 2005, et dont les livres sont aujourd’hui édités aux Éditions du Seuil. Notre consœur journaliste, Caroline Pigozzi a reçu quant à elle le titre d’officier. Cette spécialiste de l’histoire du Vatican a été l’une des rares journalistes à s’entretenir à plusieurs reprises avec le pape Jean Paul II, l’accompagnant très régulièrement lors de ses nombreux voyages. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur le Vatican, dont Jean Paul II intime pour lequel elle a reçu la médaille de vermeil de l’Académie française.

Enfin dernière personnalité bien connue de nos lecteurs, François Morinière, 55 ans, un homme d’affaire investi et engagé est promu chevalier de la Légion d’honneur. S’il a dirigé le groupe l’Équipe de 2008 à 2014, il est aujourd’hui Président des Entretiens de Valpré, et administrateur du collège des Bernardins notamment, mais également fidèle lecteur d’Aleteia pour qui il a écrit quelques tribunes. C’est aussi un homme profondément croyant qui témoigne de sa foi avec une espérance chevillée au corps.