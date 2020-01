Le succès du film de Terrence Malick se prolonge en librairie

1 À NOTRE-DAME : UNE COMMUNION UNIVERSELLE, PAR FRANÇOIS CHENG, SALVATOR, NOVEMBRE 2019

Résumé : Un recueil réunissant l’intervention de F. Cheng à l’émission télévisée La grande librairie du 17 avril 2019 sur l’incendie de Notre-Dame de Paris, des extraits de courriers envoyés par les téléspectateurs à l’écrivain ainsi qu’un texte ultérieur de ce dernier prolongeant sa réflexion. Retrouvez-le en librairie.

2 LA PANTHÈRE DES NEIGES, PAR SYLVAIN TESSON, GALLIMARD, OCTOBRE 2019

Résumé : En 2018, Sylvain Tesson est invité par le photographe Vincent Munier à observer les derniers spécimens de panthères des neiges aux confins du Tibet. Ce livre est le récit de cette aventure hors du commun qui, comme toujours chez l’aventurier, dépasse le cadre du simple affût animalier pour mener une réflexion plus profonde sur le rapport de l’Homme à la nature et au monde en général. Retrouvez-le en librairie.

3 ETRE CATHOLIQUE OU NAZI : LETTRES D'UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE, PAR FRANZ JÄGERSTÄTTER, BAYARD, DÉCEMBRE 2019

Bayard

Résumé : Trois documents rédigés par l’objecteur de conscience autrichien, exécuté en 1943 pour son opposition au IIIe Reich. Dans le premier, il présente ses réflexions sur sa foi catholique radicalement opposée à l’idéologie nazie. Le deuxième rassemble des notes sur son opposition au nazisme. Le troisième est une lettre adressée à son épouse Franziska quelques heures avant sa mort. Retrouvez-le en librairie.

Lire aussi : Avec « Une vie cachée », Terrence Malick transcende le cinéma

4 SE REMETTRE À VIVRE POUR DIEU : PAR BENOÎT XVI, PRESSES DE LA RENAISSANCE, DÉCEMBRE 2019

Résumé : L’ancien pape analyse les causes de la pédophilie dans l’Église avec, en annexe, d’autres textes concernant notamment la liturgie. L’introduction, rédigée par un spécialiste du Vatican et des religions, situe la portée de l’intervention de Benoît XVI, la nature et les éléments du débat sur la pédophilie. Retrouvez-le en librairie.

5 LE CANARD EN JUDÉE : LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE JÉSUS, PAR HUGUES LEFÈVRE, QUASAR, OCTOBRE 2019

Résumé : Le nouveau roman humoristique et spirituel du jeune journaliste de Famille chrétienne dans cette collection à succès chez Quasar. Créé il y a cinq siècles, le journal Le Canard en Judée connait des difficultés. Jean, le directeur de la rédaction, lance ses journalistes sur des enquêtes pour fournir de bons scoops. Pertinent et drôle, une enquête palpitante et décalée pour redécouvrir la Bible. Retrouvez-le en librairie.

6 D'UN AMOUR BRÛLANT, PAR MICHEL-MARIE ZANOTTI-SORKINE, ARTÈGE, OCTOBRE 2019

Résumé : L’auteur donne la parole au Christ qui relate son histoire et livre ses pensées sur la société. Retrouvez-le en librairie.

7 FAIRE FACE À LA PERVERSION : DES RESSOURCES SPIRITUELLES INATTENDUES, PAR LYTTA BASSET, ALBIN MICHEL, OCTOBRE 2019

Résumé : Théologienne protestante suisse, Lytta Basset est un auteur qu’on ne présente plus. Dans cet ouvrage, elle nous aide à comprendre les manipulations des « pervers narcissiques » à la lumière des évangiles. De plus, l’écrivain énumère toutes les « ressources spirituelles » sur lesquelles il convient de s’appuyer pour contrer la perversion. Au final : un ouvrage d’actualité, à la lisière entre la psychologie, la spiritualité et l’exégèse biblique, et surtout, un livre rempli d’espérance. Retrouvez-le en librairie.

Lire aussi : La perversion : les conseils de la Bible pour s’en protéger

8 LA NUIT DE NOTRE-DAME : PAR CEUX QUI L'ONT SAUVÉE, ROMAIN GUBERT, GRASSET, NOVEMBRE 2019

Grasset

Résumé : Les pompiers témoignent de leur combat contre le violent incendie qui a détruit, le 15 avril 2019, une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et les étapes de l’opération de sauvetage qui a été mise en place. Retrouvez-le en librairie.

9 La distribution de la communion dans la main : études historiques, canoniques et pastorales, par Federico Bortoli, Artège, novembre 2019

Artège

Résumé : Une étude approfondie de cette pratique qui, dans la foulée de la réforme liturgique de 1969, s’est imposée dans l’Église catholique, au détriment de la communion sur les lèvres, usage traditionnel pourtant recommandé par le Vatican. L’auteur analyse les raisons d’un tel remplacement et retrace l’histoire de ce mode d’administration du sacrement de l’eucharistie. Retrouvez-le en librairie.

10 HORS SERVICE, PAR LE PÈRE PIERRE AMAR, ARTÈGE, SEPTEMBRE 2019

Artège

Résumé : À l’été 2018, au cours d’une croisière au large de l’Italie, l’auteur, prêtre du diocèse de Versailles, s’est vu hospitalisé d’urgence et rapatrié suite à une péritonite aiguë. Il témoigne ici, non sans humour, de son expérience de la maladie, de la souffrance, de la dépendance et du milieu hospitalier. Retrouvez-le en librairie.