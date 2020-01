Notre-Dame de Paris : la future charpente sera-t-elle en bois ?

Le Président l’avait affirmé haut et fort : Notre-Dame de Paris sera reconstruite en cinq ans. Seulement pour tenir ces délais, il va falloir trouver des techniques fiables et rapides. Or c’est précisément ce que redécouvrent ceux qui travaillent sur ce chantier faramineux. La reconstruction à l’identique de la charpente de la cathédrale, c’est à dire en bois, par exemple, est la solution technique serait la plus rapide à mettre en œuvre, la moins chère et la plus fiable. Si ce choix devait être finalement arrêté, cela écarterait les hypothèses un temps évoquées de charpente en béton ou en carbone. Reconstruite dans les années 1920-30, la cathédrale de Reims est ainsi dotée d’une charpente en béton.

Question fiabilité, les huit siècles d’existence de la précédente charpente en bois parlent en effet pour elle… Question mise en œuvre, nul besoin d’expertise poussée ou d’étude architecturale longue et couteuse à lancer par des cabinets du monde entier, les architectes disposent déjà de relevés millimétriques de la charpente effectués en 2015. Quant à la rapidité de la mise en œuvre, la France, pays forestier aux six millions d’hectares de chênaie, est tout à fait en mesure de fournir rapidement la matière première. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les chênes utilisés à l’époque étaient relativement jeunes, moins de 60 ans, les compagnons n’auraient pas eu les capacités de monter des troncs trop gros. Le millier d’arbres nécessaires aujourd’hui pour la reconstruction de la charpente est donc déjà accessible, assurent les forestiers français.

Reste enfin le temps qu’il faudra pour reconstruire cette charpente, mais là encore, le retour aux techniques d’origines semble la meilleure option. Si les chênes sont abattus dès l’hiver prochain, la charpente serait prête à être installée à l’été 2022. La solution semble donc toute trouvée ? Prudence, néanmoins. Le choix d’une charpente en bois n’a pas été officiellement acté. L’article du Point relève seulement qu’un consensus semble être en train de voir le jour entre les spécialistes, l’Architecte en Chef des monuments historiques de France et le général Georgelin, à la tête de l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Et pour l’heure, le véritable enjeu demeure la poursuite des travaux de consolidation de la cathédrale et du démantèlement de l’échafaudage installée juste avant l’incendie.

