Mirmande, le village aux 50 crèches

En ce lendemain de Noël, une foule inhabituelle sillonne les ruelles escarpées de Mirmande, petit village drômois de 600 âmes, classé parmi les plus beaux villages de France. Et pour cause, durant les mois de décembre et janvier, habitants et commerçants sont invités à exposer des crèches de Noël à leurs fenêtres, sur les terrasses et dans les jardins, à l’intérieur des soupiraux et des vitrines…

Une initiative qui prend de l’ampleur : alors que 32 crèches étaient exposées en 2014, plus de 50 crèches sont visibles cette année. Le parcours entraîne les promeneurs le long des rues pentues dans lesquelles se nichent des crèches originales, jusqu’à l’église Sainte-Foy dans le haut du village. Là, une immense crèche provençale ravit petits et grands. Aperçu de ces quelques crèches mirmandaises, hautes en couleurs.