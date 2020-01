Trop souvent cependant, ces dernières sont « offensées, battues, violentées, poussées à se prostituer et à supprimer la vie qu’elles portent en elles », a déclaré le pape François. Or, toute violence faite aux femmes est une « profanation de Dieu », a-t-il poursuivi. « De la façon dont nous traitons le corps de la femme, nous comprenons notre niveau d’humanité ».

Lire aussi : Comment Theotokos est devenu le nom parfait de la Vierge Marie

Combien de fois le corps de la femme a été « sacrifié sur les autels profanes de la publicité, du gain, de la pornographie », exploité comme quelque chose à utiliser, a encore dénoncé le chef de l’Eglise catholique au cours de sa première intervention publique de l’année 2020. Chair « la plus noble » du monde, le corps de la femme doit être « libéré du consumérisme », respecté et honoré, a-t-il demandé.

Aujourd’hui encore, la maternité est « humiliée », a ajouté le primat d’Italie, parce que l’unique croissance qui importe est économique. Le Souverain pontife en a voulu pour preuve ces nombreuses mères prenant le risque de voyages dangereux à la recherche d’un avenir meilleur pour leurs enfants. Elles sont cependant jugées par des personnes qui ont « le ventre plein » de choses et « le cœur vide » d’amour, a-t-il déploré.

« Une conquête pour la femme est une conquête pour l’humanité »

Le « propre de la femme est de « prendre à cœur la vie », a indiqué le ‘serviteur des serviteurs’. Selon lui, la femme montre que le sens de la vie ne consiste pas à « produire » des choses, mais à « prendre à cœur les choses qui existent ». Seul celui qui regarde avec le cœur voit bien, parce qu’il sait “regarder à l’intérieur” : la personne au-delà de ses erreurs, le frère au-delà de ses fragilités, l’espérance dans les difficultés, Dieu en tout.

Lire aussi : Mais pourquoi les hommes et les femmes aiment-ils différemment ?

Un monde meilleur suppose d’avoir à cœur la « dignité » de toute femme, a par ailleurs souligné l’évêque de Rome. La femme est « donneuse et médiatrice de paix », a-t-il ainsi martelé, et doit être « pleinement associée aux processus décisionnels ». Lorsque les femmes peuvent « transmettre leurs dons », le monde se trouve « plus uni et plus en paix ». Pour cela, a-t-il confié, « une conquête pour la femme est une conquête pour l’humanité entière ».

Ennemi de la nature humaine, le diable cherche à diviser l’Eglise catholique en mettant au premier plan les différences, les idéologies, les pensées partisanes et les partis, a averti le pontife argentin. « Mais nous ne comprenons pas l’Eglise si nous la regardons à partir des structures, des programmes et des tendances : nous en cueillerons quelque chose, mais pas le cœur ».

Pour sa première messe de la nouvelle année, le Souverain pontife a conclu son homélie en demandant aux fidèles de se mettre debout et de répéter par trois fois : ‘Sainte Mère de Dieu !’.