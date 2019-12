Le pape François prie pour les victimes de l’attentat survenu en Somalie

Un attentat à la voiture piégé a fait 79 morts et près de 150 blessés à Mogadiscio (Somalie), ce 28 décembre, dans un quartier animé de la capitale. « Je suis proche de toutes les familles et de ceux qui pleurent » ces disparitions, a déclaré le Pape ce dimanche après la prière mariale. « Prions pour les victimes » de cet « horrible attentat terroriste », a-t-il appelé devant la foule. Le pontife les a ainsi invités à réciter un Ave maria.

En cette fête de la Sainte Famille, le Pape a adressé un salut particulier à toutes les familles présentes sur la place Saint-Pierre ou regardant l’Angélus derrière leur poste de télévision. « La famille est un trésor précieux : il faut toujours la soutenir et la protéger », a-t-il déclaré. Il a également souhaité à tous de terminer l’année 2020 avec « la paix du cœur ».

Avant cela, le pontife argentin a commenté l’Évangile du jour (Mt 2, 13-15.19-23) racontant la fuite en Égypte. Ce passage souligne la « docilité » de Marie qui n’hésite pas à se proclamer « servante » de son Seigneur. C’est bien pour son « obéissance » au Seigneur que le Christ exaltera plus tard sa grandeur, pas tant pour son rôle de mère, a expliqué le pape François. Silencieux, saint Joseph « agit » quant à lui en « obéissant », a poursuivi l’évêque de Rome. Quant à Jésus, il « est la volonté du Père ».

Reprendre la communication en famille

Les trois acteurs de cette « famille singulière » « s’entraident » réciproquement à découvrir la volonté de Dieu, a-t-il observé. En cela, la Sainte Famille peut être le « modèle de nos familles » afin que parents et enfants se soutiennent mutuellement en adhérant à l’Évangile, « fondement de la sainteté de la famille ». Joseph, Marie et Jésus « priaient », « travaillaient » et « communiquaient », a observé le chef de l’Église catholique avant de déplorer un manque de communication au sein des familles actuelles.

« Toi dans ta famille, est-ce que tu sais communiquer ? », a-t-il interrogé spontanément. Dans certaines familles à table, il y a un « silence comme si c’était la messe », mais « on ne communique pas » a-t-il dénoncé en fustigeant l’usage du téléphone portable lors des repas. « Nous devons reprendre la communication en famille », a appelé le successeur de Pierre avec force : entre les parents, grands-parents et enfants. « C’est un devoir à faire aujourd’hui », a-t-il demandé.

Lire aussi : Pourquoi la fête de la Sainte Famille est-elle si importante ?

Avec cet épisode de la fuite en Égypte, la Sainte Famille se « solidarise » avec « toutes les familles du monde forcées à l’exil » et avec tous ceux qui sont contraints d’abandonner leur terre à cause de la répression, de la violence ou encore de la guerre, a encore souligné le 266e pape. « Nous confions à la Vierge toutes les familles du monde » et en particulier « celles éprouvées par la souffrance », a-t-il conclu.

Découvrez aussi les phrases du pape François qui ont marqué 2019 :