Des enfants porteurs de trisomie 21 déguisés en personnages de Disney

« Célébrer la trisomie 21 »

Difficile de ne pas craquer devant leurs bouilles attendrissantes. Nicole Perkins, une photographe de Birmingham (Angleterre), s’est lancée dans un projet inédit. Ayant côtoyé bon nombre d’enfants touchés par la trisomie 21 — elle travaille elle-même dans une école pour enfants handicapés — elle a monté la campagne Down with Disney afin de partager son regard sur ce handicap, immortalisant grâce à son objectif des enfants porteurs de cette maladie génétique en personnages de dessins animés Disney.

Son but ? À partir de sa passion pour Disney, « célébrer la trisomie 21 et aider à la faire connaître ». « Le taux d’avortement au Royaume-Uni pour les familles qui découvrent que leur bébé serait atteint du syndrome de Down est de 90%. Je trouve ces statistiques déchirantes. J’espère que ce projet montrera aux gens que les personnes trisomiques ont bien plus à offrir que ce qu’on peut lire sur internet ou ce que l’on entend dans les hôpitaux », a-t-elle déclaré au site The Mighty. « Ils enrichissent la vie des gens qui les entourent ».

De Peter Pan à la Petite Sirène en passant par Cendrillon ou encore Mowgli, ce sont douze dessins animés qui sont revus avec une patte toute spéciale. Et on vous prévient : vous n’aurez probablement jamais été aussi attendris devant Blanche-Neige et Buzz l’Éclair. Durant plusieurs semaines, Nicole Perkins a diffusé ses images au fil de l’eau sur ses pages Facebook et Instagram, récoltant de nombreux mots d’encouragement du monde entier et jusqu’à 40.000 partages pour une seule publication. À tel point que les visages d’enfants aux expressions tantôt espiègles, tantôt ahuries, tantôt charmeuses, sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Une belle initiative.

