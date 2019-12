Les photos les plus marquantes publiées par le Pape sur son compte Instagram

View this post on Instagram

EN: With her “yes”, Mary became the most influential woman in history. Without social networks, she became the first “influencer”: the “influencer” of God. PT: Com o seu “sim” Maria é a mulher que maior influência teve na história. Sem redes sociais foi a primeira influencer, a influencer de Deus. ES: Con su “sí”, María es la mujer que más ha influido en la historia. Aun sin redes sociales fue la primera “influencer”, la “influencer” de Dios. IT: Con il suo “sí” Maria é la donna che di più ha influenzato la storia. Senza reti sociali è stata la prima influencer, l’influencer di Dio. FR: Par son “oui”, Marie est la femme qui a le plus influencé l’histoire. Sans réseaux sociaux elle a été la première “influencer”, l’“influencer” de Dieu. DE: Durch ihr Ja ist Maria die Frau, die die Geschichte am meisten beeinflusst hat. Ohne soziale Netzwerke war sie die erste Influencerin, die„Influencerin“ Gottes. PL: Dzięki swojemu „tak” Maryja stała się kobietą, która najbardziej wpłynęła na historię. Bez sieci społecznościowych staje się pierwszą influencerką, influencerką Boga. #panama2019