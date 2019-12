Autrefois à la rue, elle offre des repas à des sans-abris… et à leurs chiens

Les affres de la rue, Chrys les connaît bien. Et pour cause, elle est elle-même passée par là. Noël dans la rue, elle l’a expérimenté, elle qui y a passé 18 mois. C’est pour cela que, devenue restauratrice à Guingamp (Côtes-d’Armor), ainsi que le rapporte le quotidien Ouest France , elle a décidé d’offrir des repas de Noël à une quinzaine de sans-abris… et à leurs chiens ! Une initiative qu’elle a lancée en 2015.

Chrys a proposé un menu festif pour les maîtres — une productrice d’escargots lui a proposé ses services — et des boîtes de pâté pour leurs fidèles compagnons. Elle n’a d’ailleurs pas hésité à se déplacer pour livrer des repas aux absents, pour que Noël soit vraiment un temps où les plus démunis sont à la fête.

