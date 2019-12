Vacances de Noël : faites découvrir l’Histoire à vos enfants grâce aux Playmobil

Châteaux forts et chevaliers, Louis XIII et ses fameux mousquetaires, le couronnement de Joséphine par Napoléon, la campagne d’Égypte, la Débarquement en Normandie, la Libération de Paris… Au total, ce sont près de 3.000 personnages Playmobil et onze scènes historiques qui ont été installés dans la salle Turenne des Invalides, l’ancien réfectoire des soldats pensionnaires habituellement fermé au public. La reconstitution en Playmobil de l’édification de l’Hôtel des Invalides, fondé en 1670 par Louis XIV, y est également présentée pour la première fois.

Ce sont des adultes passionnés dont Jean-Philippe Broussin, un grand collectionneur de Playmobil, qui ont mis en scène ces personnages bien connus des enfants pour leur faire découvrir l’Histoire d’une autre façon. Une belle occasion d’intéresser les enfants, tout comme les parents qui sortent également conquis de l’exposition. C’est le cas d’Hortense qui a emmené ses trois enfants de sept, cinq et un an. « C’est vraiment une exposition très amusante à faire, notamment dans les très nombreux détails de chaque évènement représenté. Chaque enfant y a trouvé son compte et nous parents, grâce aux petites explications courtes, on a pu réviser quelques évènements un peu oubliés ! »

CB La campagne d’Égypte.

Ces dernières années, de nombreuses animations en Playmobil ou Légo tournent un peu partout en France et permettent de passer de bons moments en famille tout en se cultivant. Encore une belle idée de cadeau de Noël, cette fois-ci pour les petits parisiens, d’autant que l’entrée est gratuite pour les moins de 8 ans.