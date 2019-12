Ils ont rejoint le cortège des saints en 2019

Le pape François ne cesse d’appeler à la sainteté. Pour lui, « on peut devenir saint car le Seigneur nous aide ». Car c’est bien ainsi que François conçoit la sainteté : non comme un héroïsme inatteignable mais comme une recherche dans la vie quotidienne. C’est là, pour lui, tout le sens de la vie chrétienne. « La sainteté est un don, c’est le don que nous fait le Seigneur Jésus : lorsqu’il nous prend avec lui et qu’il nous revêt de lui-même, il nous rend comme lui », expliquait-il lors d’une audience générale en novembre 2014.

Durant l’année 2019, l’Église a prononcé sept canonisations et 74 béatifications, donnant de nouveaux modèles évangéliques au monde. Aux visages et aux chemins de foi très variés, ils montrent que la sainteté est « le grand cadeau que chacun de nous peut faire au monde », comme affirme le pape François. Découvrez en images ceux qui ont rejoint le cortège des saints en 2019.