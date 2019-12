Des milliers de jeunes se retrouvent à Wrocław pour une rencontre de Taizé

C’est le plus grand rassemblement de jeunes en Europe chaque année. Les 42e rencontres européennes de Taizé s’ouvrent ce samedi 28 décembre 2019 à Wrocław, en Pologne. En 2018, ce rendez-vous annuel avait attiré quelques 18.000 jeunes venus des quatre coins du continent à Madrid, en Espagne. Cette année, ils sont environ 15.000 à être attendus pour prier, partager, prendre le temps de rencontrer des jeunes d’autres cultures. Leur but ? Faire ensemble un « pèlerinage aux sources de la foi et de la charité, allant aux sources de l’Évangile par la prière, le silence et une recherche », comme le précisent les organisateurs.

Lire aussi : Au-delà de la prière, l’œcuménisme en actes

Tous les jeunes seront accueillis au sein des familles. C’est la troisième fois que cette rencontre de la jeunesse chrétienne européenne de toutes les confessions aura lieu à Wrocław. Et la cinquième fois en Pologne, après Varsovie en 1999 et Poznan en 2009.

Un chemin de réconciliation entre chrétiens

Fondée dans les années 1940 par frère Roger Schutz, la communauté de Taizé rassemble aujourd’hui une centaine de frères. Catholiques et de diverses origines protestantes, issus de plus de trente nations, ils sont engagés ensemble pour la vie par des vœux monastiques. Taizé a une vocation œcuménique et veut être un signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples séparés. Chaque année, en plus de la rencontre européenne qui se tient pendant la période de Noël, une rencontre internationale a lieu en Amérique Latine, en Afrique ou en Asie.

Comment contribuer à la paix dans le monde : conseils des grands saints :