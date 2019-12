Top 10 des destinations bibliques en Jordanie

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Sur les traces des personnages bibliques

Selon la tradition biblique, Moïse a traversé la Jordanie du sud de la mer Rouge jusqu’au nord au mont Nébo , sur le chemin le menant vers la terre promise. Depuis les plages de sable d’Aqaba, au bord de la mer Rouge, on peut d’ailleurs voir l’Égypte. Il est difficile de ne pas avoir l’impression de suivre le chemin que Moïse lui-même a tracé lorsqu’on se promène dans la ville.

On ressent constamment la présence de Moïse en Jordanie, tout comme celle d’Élie, de Jean-Baptiste et de Jésus. Par exemple, la ville la plus proche de l’ancienne cité nabatéenne de Pétra est appelée Wadi Mousa ou « vallée de Moïse ». D’après la tradition, la source Ain Musa correspond au lieu où Moïse a frappé un rocher et en a fait jaillir de l’eau alors qu’il traversait cette vallée. C’est à partir de cette même source que les Nabatéens se fournissaient en eau, par le biais d’un aqueduc d’argile qui existe toujours, jusqu’à Pétra (Sela dans la Bible). Cette ville serait également le lieu de sépulture du frère de Moïse, Aaron. Son tombeau, selon les guides locaux, se trouve à proximité, au sommet du mont Hor.

Évidemment, ce que ni Moïse, ni Aaron, ni aucun autre pèlerin n’ont jamais rêvé de faire, c’est de monter dans un 4×4 et de traverser le magnifique désert de Wadi Rum au coucher du soleil, à la découverte d’anciens pétroglyphes. En contemplant les étoiles (et la voie lactée) tout en buvant du thé dans ce magnifique désert au milieu de la nuit, en profitant de l’hospitalité légendaire des Bédouins, on ne peut que se souvenir de la promesse que Dieu a faite à Abraham : « Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Ici, en Jordanie, toutes ces références bibliques prennent vie.

On peut découvrir de nombreux chemins différents en Jordanie, tous recouverts d’une empreinte biblique ou d’une signification religieuse profonde. On flâne constamment autour des mêmes paysages que Moïse, Aaron, Élie, Jean-Baptiste et Jésus ont parcourus. En fait, on peut facilement se rendre du lieu de naissance du prophète Élie, Tel Mar Elias, où les pèlerins des trois religions abrahamiques attachent des rubans rouges à un chêne, rendant hommage au prophète qui a également parcouru ce chemin, jusqu’au Mont Carmel. Il n’est donc pas étonnant que le sentier de randonnée Jordan Trail soit considéré comme l’équivalent du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Terre sainte.

