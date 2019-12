Églises, abbayes… les plus belles restaurations découvertes en 2019

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

En images : les plus belles aventures patrimoniales de 2019

Plus que de simples pierres millénaires, les églises sont des pierres vivantes. Des pierres qui parlent de Dieu. Chaque année, des dizaines de propriétaires courageux et de communes fières de leur patrimoine se battent pour restaurer les édifices cultuels menacés de ruines et leur redonner un sens spirituel. « S’il y a incontestablement moins de pratiquants, les villageois restent attachés à leur église car elle demeure un point de repère dans le paysage », confiait Stéphane Bern à Aleteia en juin dernier. Qu’il s’agisse d’une aventure familiale ou d’un projet communal, toutes ces aventures patrimoniales témoignent de l’incontestable amour que les Français portent à leur héritage chrétien. Pour les découvrir, cliquez sur le diaporama.

