Le message de Noël du prince Charles aux chrétiens persécutés

C’est une vidéo de quelques minutes qu’a mis en ligne ce 23 décembre l’Aide à l’Église en détresse sur sa page Facebook. Le prince Charles, prince de Galles et futur roi d’Angleterre, s’adresse directement aux chrétiens persécutés pour leur apporter son soutien. « Alors que les chrétiens partout dans le monde se préparent à célébrer la naissance de Jésus Christ, il est important de se souvenir de tous ceux qui sont persécutés pour leur foi chrétienne », introduit le prince de Galles qui semble ému et impliqué dans cette cause. Il témoigne ensuite de rencontres qui l’ont marquées cette année, notamment celle d’un prêtre au Sri Lanka et de religieuses en Syrie. Le prince anglais semble très bien informé et très préoccupé des situations difficiles dans ces différent pays.

En guise de conclusion, le prince Charles adresse un message tout particulier à ces chrétiens persécutés : « En cette période de Noël, vous qui aujourd’hui, portez votre croix de souffrance, soyez assurés de mes pensées particulières et de mes profondes prières. Et à vous chrétiens du monde entier, je vous souhaite un saint et Joyeux Noël dans la paix et la sécurité. »

