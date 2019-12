Les bonnes techniques pour éviter que les cadeaux se multiplient

Offrir un abonnement annuel à un magazine ou une box mensuelle

C’est évidemment ce qui fait briller les yeux des enfants. Cette pile de cadeaux qui s’amoncelle sous le sapin suscite une excitation parfois excessive. Les enfants ne savent plus où donner de la tête, ni prendre le temps de jouer tout simplement devant une telle profusion. Est-ce vraiment cela, la joie de Noël que nous souhaitons leur transmettre ? Pour ceux qui ont déjà fait l’expérience du cadeau oublié dans la masse, ou de celui jeté par mégarde avec les emballages, il existe quelques petites astuces familiales pour éviter le trop-plein.

Les propositions de magazines pour la jeunesse ne manquent pas. Il est donc facile de trouver un journal adapté à l’âge de l’enfant que l’on souhaite gâter. Offrir un abonnement, c’est l’assurance d’un cadeau qui dure dans le temps, qui permet à l’enfant de recevoir son propre courrier tout au long de l’année tout en découvrant des sujets qui l’intéressent. La bonne idée, éducative et simple à mettre en place, comme le constate Claire, maman de trois enfants. « Depuis deux ans, mes parents renouvellent l’abonnement magazine de nos enfants, tout le monde est bien content d’avoir sa propre revue chaque mois et c’est un beau cadeau de leur part ! » Et si les adultes ont déjà leurs abonnements à la presse, pourquoi ne pas offrir un bouquet de fleur ou une box mensuelle ? Là encore, les propositions sont nombreuses, il y en a pour tous les goûts. L’idée de recevoir chaque mois de l’année une surprise, est un joli cadeau qui prolonge et rappelle les fêtes.

Aller à un spectacle en famille

Une pièce de théâtre, le cirque ou des spectacles sont autant de bonnes idées pour s’amuser ou se cultiver mais pas toujours accessibles notamment pour les familles nombreuses en raison d’un coût parfois élevé. Noël peut être justement l’occasion de s’offrir un spectacle en famille, un très beau cadeau dont tout le monde bénéficiera ensemble ! Et permettre ainsi la fabrication de précieux souvenirs d’enfance.

Faire des cadeaux groupés

Grand classique pour les enfants qui souhaitent le château fort ou celui de princesse mais dont le prix vaut son pesant d’or. Grands-parents, parents, parrains, marraines, vous pouvez proposer à plusieurs personnes d’y participer. Certes, le paquet sera impressionnant sous le sapin, mais si tout le monde joue le jeu, il n’y en aura qu’un !

Un cours de cuisine, un atelier poterie

Et si votre petit Arthur découvrait une jolie carte sous le sapin ? Celle de sa marraine qui n’a pas pu être là ce soir mais qui lui propose de l’emmener bientôt à un atelier poterie pour une après-midi « rien que tous les deux ». Passer du temps ensemble, souder les liens et pourquoi pas se découvrir des talents manuels ou culinaires. Petit cadeau mais grande place dans le cœur !

Partir en voyage en famille

Et pourquoi ne pas mettre sous le sapin un guide de Rome, de Dijon ou d’Honolulu ? Un indice pour la prochaine destination familiale ! Selon les budgets et les possibilités, offrir le soir de Noël un « bon pour un voyage » peut être une belle surprise et l’occasion de vivre ensuite un joli moment en famille. Pas de risque que les enfants soient déçus, vous leur proposez de passer du temps avec eux, quoi de plus beau comme cadeau ?

Faire des tirages au sort entre frères et sœurs

Entre fratrie, entre cousins, entre neveux et nièces, entre amis… Il y a mille et une façons d’instaurer un tirage au sort pour faire plaisir à l’un en particulier plutôt que d’offrir des gadgets bas-de-gamme à tous ! On peut également annoncer un budget, un thème… Chez Camille par exemple, ses cinq frères et sœurs vivant partout en France, chacun doit offrir une spécialité de sa région pour moins de 15 euros. Soyez inventifs, c’est amusant de trouver des cadeaux personnalisés qui prendront plus de place dans le cœur que sous le pied du sapin.

