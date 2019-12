L’Avent avec Aleteia #jour 24 : cinq manières pour témoigner son amour à ses proches

1 Les cadeaux

Shutterstock-Alliance

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » ( Jn 15, 12 ) commande Jésus à deux reprises dans l’Évangile de Jean. Mais si une chose est d’aimer, une autre est de savoir manifester cet amour. Jésus donne déjà ici la réponse : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » ( Jn 15, 13 ). Exhortation à laquelle il n’a pas dérogé en offrant sa vie par amour pour l’humanité. Mais heureusement, nous ne sommes pas appelés tous les jours à faire don de notre vie. En revanche, tous les jours nous sommes appelés à aimer, et tout particulièrement en ce jour de Noël. Voici cinq manières concrètes , distinguées par le psychologue américain Gary Chapman, de manifester amour et affection à ses proches.

Cela ne peut pas mieux tomber ! Noël est demain ! Et avec lui son traditionnel échange de cadeaux. Offrir un cadeau, pensé dans le but de faire plaisir à l’autre, est effectivement une bonne manière d’exprimer son amour. Et il aura encore plus d’impact s’il tombe juste. Car cela sous-entend que vous avez dépensé du temps, de l’énergie, pour la personne aimée, que vous avez écouté ses désirs, ou, si elle n’aime pas les surprises, que vous avez fait montre d’une patience exemplaire lorsque vous l’avez accompagnée dans dix magasins de chaussures pour trouver la paire parfaite.

2 Les compliments

Shutterstock

Noël fournit aussi de multiples opportunités de lancer des compliments à la pelle, et exprimer ainsi votre affection ou votre admiration. Parce que la dinde est parfaitement cuite et la bûche délicieuse. Parce que cela fait longtemps que vous n’aviez pas revu votre beau-frère et vous ne l’aviez pas encore félicité pour son nouveau boulot. Parce que votre conjoint a admirablement géré la colère du petit dernier à la messe de minuit. Bref, mille occasions d’être attentionné et reconnaissant envers vos proches !

Lire aussi : Voici comment rendre un compliment efficace

3 Les moments de qualité

Roman Samborskyi - Shutterstock

Prendre du temps pour passer des moments de qualité avec les siens est aussi une marque d’affection. Cela peut être de jouer avec votre enfant à son nouveau jeu reçu à Noël, s’intéresser à cette cousine que finalement vous connaissez mal, s’octroyer un temps en amoureux au milieu des festivités familiales. Arriver à être pleinement attentif à l’autre pendant quelques minutes est en soi une belle preuve d’amour.

4 Les services rendus

By pikselstock/Shutterstock

À Noël, il y a du boulot ! Et par conséquent de multiples occasions de rendre service. Ne lésinez pas sur les propositions du type : « Que puis-je faire pour aider ? » ou prenez des initiatives, que ce soit en cuisine, en logistique, en garde d’enfants… Encore une manière d’être attentif à ceux qui sont autour de vous, et qui les assure de votre soutien et de votre affection à leur égard.

5 La tendresse

Shutterstock

Certaines personnes sont très sensibles aux démonstrations d’affection, ont besoin de câlins, de gestes tendres, de baisers bien appuyés, de longues embrassades, tandis que d’autres y sont totalement hermétiques. Il ne s’agit pas de se forcer, évidemment, mais peut-être de s’adapter aux circonstances et savoir faire preuve de chaleur à certains moments. Si votre sœur vous confie un lourd chagrin par exemple, osez une caresse ou une accolade pour la consoler ou l’encourager. Les gestes ont parfois plus d’impact que les mots.

Animés par ces cinq attitudes affectueuses, vous passerez certainement un beau, joyeux et saint Noël !

Lire aussi : L’Avent avec Aleteia #jour 21 : mettre un pull au lieu de monter le chauffage, un « don de soi »

Lire aussi : L’Avent avec Aleteia #jour 20 : viser la sobriété alimentaire, entre abstinence et gloutonnerie

Lire aussi : L’Avent avec Aleteia #jour 19 : oser inviter une personne seule à Noël