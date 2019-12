La recette de Noël d’Olivier Rœllinger spécialement dédiée aux lecteurs d’Aleteia !

Huîtres creuses, choux tendres et curry corsaire



Terroir, fruits de mer et soupçon d’épices : les recettes d’Olivier Rœllinger, chef étoilé et auteur d’un livre-manifeste de Pour une révolution délicieuse lui ressemblent. Cet alchimiste des épices marie subtilement, dans ses plats, la Bretagne et l’ailleurs. À quelques heures de Noël, il nous invite à une exquise promenade gourmande avec cette recette spécialement dédiée aux lecteurs d’Aleteia.

Pour 4 personnes :

2 douzaines d’huîtres creuses

1 chou de Pâques (chou nouveau pointu)

1 décilitre de coteaux du Layon

50 g de beurre

1 cuillère à café de curry corsaire Epices Rœllinger (à défaut un curry classique)

Préparation de base :

Effeuiller le chou et éliminer les grosses côtes (4 feuilles vertes et parfaites seront cuisinées) tailler en julienne. Dans de l’eau salée, pocher très rapidement à découvert, rafraîchir dans de l’eau glacée, égoutter et réserver sur une assiette.

Ouvrir les huîtres, les décoquiller et les faire attendre dans leur eau, au préalable filtrée.

Dernière minute :

Réchauffer le chou dans un peu d’eau des huîtres, avec 1 noix de beurre (10g) et 1 tour de moulin à poivre.

Amener à ébullition l’infusion de vin blanc, la monter légèrement avec 40 g du reste du beurre, passer à la passoire très fine (passette). Ajouter 1 cuillère à café de curry corsaire.

Glisser les huîtres égouttées dans l’infusion beurrée, à une température de 65° C maximum. Elles ne doivent surtout pas bouillir.

Dresser sur du gros sel les coquilles chauffées, les remplir de julienne de choux, d’une huître chacune et napper de la sauce.

C’est prêt !

Lire aussi : Olivier Rœllinger : « Cuisiner est un premier acte d’amour »

À lire aussi : découvrez les sept aliments que Jésus consommait :

Lire aussi : Cuisiner en famille, une manière de partager la joie de Noël