Faut-il s’endimancher le jour de Noël ?

« Tu aurais pu faire un effort ! » Que celui qui n’a jamais entendu cette phrase ni compris la déception provoquée jette la première pierre ! Comment faire de la peine à ses parents ou à sa grand-mère le jour de Noël, fête familiale par excellence ? Car même pour ceux qui se sont éloignés du symbole chrétien de cette fête, Noël reste un moment bien à part dans l’année pour les familles du monde entier qui se retrouvent, pour partager une soirée ou un déjeuner ensemble. Et ce sont les magazines féminins qui le disent, « si Noël n’est pas une occasion de bien s’habiller, quand va-t-on pouvoir sortir cette sublime robe en soie ? » ou encore « n’ayez pas un air de laisser-aller sur la photo de famille qui fixera l’instant pour les décennies à venir ! », peut-on lire ici ou là. Bref, nous avons beau vivre en pleine société consumériste, il est néanmoins acté que Noël est bien une journée à part qu’il faut honorer, notamment par sa tenue.

Pour les chrétiens bien sûr, cette journée est avant tout le rappel d’une grande joie, la venue du Christ sur la terre. Et cette joie, nous pouvons également l’exprimer par le choix de nos vêtements donnant ainsi à cette naissance un air de fête. Nous viendrait-il à l’idée de venir en jean au mariage de son frère ou au baptême d’une nièce ? C’est donc avant tout pour le Christ que l’on revêt ses plus beaux atours, pour le fêter et l’honorer.

Partager notre joie avec le Christ donc, mais aussi avec les autres. Car se faire élégant le jour de Noël est également un signe de respect pour ceux qui vous reçoivent. Ils ont pris du temps pour préparer leur table ou leurs cadeaux, honorez-les à votre tour ! Bien s’habiller, que ce soit pour un déjeuner à deux ou à douze, c’est prouver à son entourage que ce moment de partage est aussi important pour vous. Et ainsi, plutôt que d’entendre un reproche sur une tenue bâclée, recevoir comme premier cadeau un joli compliment. « Que tu es beau ! »

