Notre-Dame jour par jour : la cathédrale, sujet le plus recherché sur Google en 2019

Il y a quelques semaines, Twitter dévoilait les sujets les plus commentés de l’année 2019 dans le monde sur sa plateforme. Sans surprise, le hastag « #NotreDame » s’est hissé en tête, preuve que l’incendie à ébranlé la planète entière. Et le moteur de recherche Google n’est pas en reste. Dévoilant lui aussi les mots-clés les plus recherchés en France au cours de l’année, « Notre-Dame » est évidemment arrivée en tête.

Entre l’incendie et les difficultés qui s’accumulent depuis presque neuf mois à propos de sa reconstruction, la cathédrale a provoqué un véritable pic dans les recherches Google, devenant ainsi le mot qui a connu la plus forte augmentation au cours de l’année. Et la dame de pierre n’a pas fini de faire parler d’elle. Au cours de l’année 2020, de grands chantiers s’annoncent, comme le démontage de l’échafaudage central qui a brûlé durant l’incendie et sur qui se portent toutes les attentions actuellement.

