En vinyle ou en 3D, dix crèches vraiment surprenantes

Année 1223, Greccio, Italie. Dans ce petit village, Noël approche. Mais alors que saint François d’Assise y entre, il voit que de nombreux villageois ont fait leur bagages. Ils sont sur le point de quitter l’Italie pour se rendre à Bethléem. Enfin, eux-aussi, comme les rois mages, veulent aller adorer le petit Jésus ! La Terre Sainte à l’époque est un champ de bataille entre croisés et musulmans. Et le périple s’annonce long et périlleux (saint François le sait, il a fait le voyage). Aussi le Poverello leur demande de rester. Ceux-ci se résignent, et devant leurs mines dépitées, vient à l’ami de la Création une idée lumineuse : importer Bethléem à Greccio. Des costumes, une grotte, une mangeoire, un âne et un bœuf : le tour est joué et la première crèche est née.

Lire aussi : La crèche, belle tradition familiale et grande œuvre d’évangélisation

Depuis 40 ans, à l’initiative d’un journaliste italien qui adorait les crèches, ce sont chaque année des centaines de crèches qui sont sélectionnées et envoyées à Rome, pour qu’elles soient exposées aux pèlerins. Située à deux pas de la place Saint-Pierre, l’exposition a même été visitée par le pape François cette année. Et son déplacement n’est pas anodin. Dans sa dernière lettre apostolique, Admirabile Signum publiée le 1er décembre, le pape François a souligné le rôle clé des crèches. Et de leur sens dans la vie du chrétien. Dans la crèche, les fidèles peuvent contempler le « grand mystère » de la foi, manifesté dans ce signe « simple et merveilleux ». La crèche est aussi un moyen de prier, de trouver de la joie pour combattre la tristesse, notamment en partageant le bonheur de Joseph et Marie, dont le sourire « dissipe l’indifférence ».

Les crèches présentées cette année lors de l’exposition vont dans ce sens : belles, originales, réjouissantes, simples et merveilleuses. Nous avons sélectionné pour vous les exemples les plus surprenants, touchants, et parfois aussi amusants des créations présentées à Rome cette année.

En image : les dix crèches les plus étonnantes de l'exposition du Vatican