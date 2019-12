Un restaurateur propose des potages à un euro pour les plus démunis

Quelques carottes, des poireaux et des navets, un brin de persil pour rehausser le goût… Un bon potage, à l’heure des premiers frimas, cela réchauffe les corps et réjouit les cœurs ! C’est une jolie histoire que nous rapporte La République de Seine-et-Marne . Depuis le début du mois, quatre soirs par semaine, Olivier Stenzer, le patron d’un restaurant de Provins (Seine-et-Marne), mitonne des potages chauds (et frais) qu’il vend à un euro aux plus démunis. De quoi les réchauffer et leur remonter le moral.

Le restaurateur explique à l’hebdomadaire avoir lui-même traversé des périodes difficiles et trouvé des mains tendues. Aujourd’hui, estime-t-il, c’est à lui de prendre soin des autres. C’est tout le sens de sa démarche : « Même si je sais que ce ne sera pas facile pour eux de passer la porte du restaurant, je veux qu’ils sachent que je suis là pour le potage, mais aussi pour un morceau de pain si besoin et pour échanger et les écouter. Personne ne devrait être seul ». En voilà un qui a bien saisi le véritable esprit de Noël.

