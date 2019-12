Notre-Dame jour par jour : un hommage glacé en Slovaquie

À Hrebienok, en Slovaquie, petite station de ski située dans le massif des Tatras, plusieurs sculpteurs venus de Lituanie, Allemagne, Pologne, République tchèque et Slovaquie, ont érigé un gigantesque monument de glace. Une tradition qui dure depuis sept ans. Et cette année, après avoir réalisé la basilique Saint-Pierre de Rome en 2018, les artistes ont décidé de rendre hommage à un autre édifice chrétien : la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie dans la nuit du 15 au 16 avril dernier.

« Comme tous les pays du monde, nous voulons que ce monument soit reconstruit le plus rapidement possible », a déclaré Lucia Blašková, directrice de l’Office régional du tourisme des Hautes Tatras. « De manière symbolique, nous avons donc décidé de réaliser, à 1,285 mètres d’altitude, ce célèbre bâtiment », a-t-elle ajouté. Haute de 10 mètres et composée de 1.880 blocs de glace, cette cathédrale de glace a été imaginée par l’artiste Adam Bakoš et réalisée grâce à l’aide de dix-huit sculpteurs. Chaque année, des motifs relatifs au massif des Tatras apparaissent dans les sculptures de glace. Cette année, ils ont été intégrés dans les vitraux des tours de Notre-Dame. Ce monument de glace pourra être admiré jusqu’en avril 2020.

